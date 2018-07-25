Netflix, Narcos‘un yıldızı Wagner Moura‘yla işbirliğine devam edecek. Netflix-Moura işbirliğinin yeni projesi bugün duyuruldu. 2003’te Irak’taki otele yapılan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Brezilyalı diplomat Sergio Vieira de Mello‘nun hayatını konu alan isimsiz biyografik filmin başrolü Moura’nın oldu. Aktöre Kübalı aktris Ana de Armas, Amerikalı aktör Garret Dillahunt, Clemens Schick ve Brian F. O’Byrne eşlik edecekler. Bu isimsiz Greg Barker‘ın yöneteceği ilk film olacak. Çekimlere ağustosta başlanacak. Film 2019’da yayınlanacak. Moura şu sıralar ilk filminin çekimleriyle meşgul durumda (ayrıntılar). Aktör, Netflix filminden sonra Brian De Palma‘yla çalışmayı planlıyor.