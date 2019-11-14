Netflix, sadece Hollywood yapımcılarıyla değil, dünyanın dört bir yanından yaratıcı isimlerle çalışarak, hızla artan platformlar arasında farklılığını korumayı sürdürüyor. Türkiye’deki yeni diziyi ise Berkun Oya hazırlayacak.

Tiyatro, sinema ve farklı sanat dallarında ortaya koyduğu ülkemiz standartlarının çok üstünde çalışmalarıyla tanıdığımız Oya, Krek Film ile birlikte Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen yapımcılığında 8 bölümlük bir mini dizi çekecek.

Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanan dizinin yolu İstanbul’da kesişen farklı ve renkli karakterler üzerinden ilerleyeceği açıklandı. Oya’nın son tiyatro oyunu Dünyada Karşılaşmış Gibi’nin konusuyla benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz.

Çekimleri başlayan dizinin oyuncuları ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen olacak.