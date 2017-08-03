Netflix hız kesmeden pek çok ülkeye dizi üretmeye devam ediyor. Bugün de Hindistan için hazırladığı iki dizisini duyurdu. İlki Selection Day adını taşıyor. Bu dizi, Aravind Adiga’nın aynı adlı çok satan romanından uyarlanacak. Kitap kriket oyununa ve yolsuzluğa odaklanıyor. Diğer dizinin adıysa Again. Bu dizinin merkezinde cinayet masasında görev alan kadın bir dedektif yer alacak. Dizi bu dedektifin yeni işlenmiş cinayetle kapanmış bir dava arasında bağlantıyı bulduğunda hayatı pahasına bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatacak. Yeni Delhi şehrinde çekilecek diziyi Marisha Mukerjee kaleme alacak. Mukerjee’nin ABC kanalının popüler dizisi Quantico‘nun senaristlerinden olduğunu belirtelim. Netflix’in geçen yıl açıkladığı, çekimleri devam eden diğer diziyse Sacred Games. Bu dizi, Vicram Chadra’nın romanından uyarlanıyor. Başrolü Saif Ali Khan üstleniyor. Hindistan yapımı üç dizinin de yayın tarihleri henüz belirlenmedi.