Netflix, İngiltere’de 7 yeni proje açıklayarak Britanya Adaları’ndaki içeriklerinin sayısını arttırdı. Tüm yapımların senaryo ve yapımlarının yerel olmasına dikkat edildi.

The Red Zone: Sam Mendes, yapım şirketi Neal Street ile 6 bölümlük bir futbol komedisini hayata geçirecek. Yarım saatlik bölümler sadece sahada olanı biteni değil, saha dışını da anlatacak.

Man vs. Bee: Rowan Atkinson, 10 dakikalık 10 bölümde, bir arıyla kavgasını aktaracak. Komedinin usta ismini 100 dakika boyunca bir arıyla mücadele ederken görmek ilginç olacak.

Half Bad: Andy Serkis, Sally Green’in roman serisinden uyarlanacak yapımda dünyanın en ünlü cadısının 16 yaşındaki kızının hayatındaki zorlukları anlatacak.

Cuckoo Song: Frances Hardinge’nin romanından uyarlanacak 6 bölümlük korku dizisi, Sarah Dollard tarafından hayata geçirilecek. Biri canavar, biri insan iki kız kardeşin maceralarını izleyeceğiz.

Baby Reindeer: Richard Gadd, kendi tiyatro oyununu uyarlayacağı dizide kendini takip eden bir kadınla olan ilişkisini anlatacak. Dizi 8 bölümlük bir sit-com olarak Netflix’te yer alacak.

Lockwood & Co: Attack the Block’un yönetmeni Joe Cornish de 8 bölümlük bir doğaüstü diziyle karşımıza çıkacak. Jonathan Stroud’un romanlarından uyarlanan dizi iki genç hayalet avcısının maceralarını aktaracak.

The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle: Stuart Turton’ın cinayet romanı Sophie Petzal tarafından 7 bölümlük bir diziye uyarlanacak. Her sabah farklı bir insanın vücudunda uyanmasına rağmen cinayetleri çözmeye çalışan bir dedektifin yaşadıklarını izleyeceğiz.