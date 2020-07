Üç bölümlük Netflix belgesel dizisi Fear City: New York vs. the Mafia, New York’un organize suça teslim olduğu 70’li ve 80’li yılların karanlık günlerine ışık tutuyor. Şehrin limanlarından restoranlarına, polis teşkilatından yargıçlarına kadar eli uzanan Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese ve Luccese ailelerinin estirdiği teröre bizzat ilk elden tanıklık edenlerin görüşlerine başvurulan belgesel dizide, organize suç ailelerine savaş açan bir grup cesur FBI ajanı da daha önce gün yüzüne çıkmamış gizli telefon dinleme kayıtları ve belgelerle birlikte yer alıyor. RICO Yasası (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte FBI ajanlarının ayrıntılı takibi sonucu alaşağı edilene kadar dünyanın en büyük şehirlerinden birinde korku imparatorluğu kuran beş ailenin hikayesinin aktarıldığı belgesel dizinin arkasında ise önemli isimler var.

The Imposter belgeseliyle şok edici bir suç hikayesi anlatan Bart Layton’ın, Don’t F**K With Cats’in yaratıcıları Dimitri Doganis, Adam Hawkins ve Jon Liebman’la birlikte yapımcılığını üstlendiği belgesel dizinin yönetmenliğini Sam Hobkinson üstleniyor.

Belgesel dizi, 22 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.