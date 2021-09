Netflix’ten Roald Dahl Girişimi

Netflix, Roald Dahl eserleri etrafında bir evren yaratmak için ciddi bir adım attı. Yazarın mirasçılarının sahip olduğu ve eserlerinin haklarını elinde bulunduran Roald Dahl Story Company, Netflix tarafından satın alındı.

Netflix CEO’su ve içerik yönetiminin başında bulunan Ted Sarandos, bu girişimi sadece dizi ve film projelerine temel olarak görmediklerini, kitaplar, oyunlar, müzikaller ve merchandising çalışmalarıyla bir evren yaratacaklarını açıkladı.

Sarandos, “Dahl’ın tüm eserleri her zaman geçerli, hepsi zamansız… Farklı yaklaşımlarla bu eserleri bugüne taşıyacağımız ve özellikle yeni jenerasyonlara aktaracağımız için çok mutluyuz.” sözleriyle duygularını aktardı.

Platform son dönemde Dahl’ın iki klasiği Charlie and the Chocolate Factory ve Matilda The Musical üzerinde çalışıyordu.