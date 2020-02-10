10 Şubat 2020 656 görüntüleme
Netflix, Sex Education hakkında kararını verdi ve artık kültürel bir fenomene dönüşmeye başlayan diziye üçüncü sezon onayını verdi. 8 bölümlük ikinci sezonunun ardından popülaritesi iyice artan ve bu izlenme rakamlarına da yansayan dizi 2021’de yayında olacak.
Asa Butterfield ve Gillian Anderson’ın başrolleri oynadığı dizi güçlü yan karakterleriyle dikkat çekiyor. Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro, James Purefoy ve Alistair Petrie’li kadronun büyük bölümü yeni sezonda da karşımıza çıkacak gibi…
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