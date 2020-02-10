izlenim Ottoman: Rise of Empires: Belgeselimsi Varyete Ülkemizde Netflix izleyenlerin bir türlü kabullenemediği bir gerçek var. Ottoman: Rise of Empires, bu gerçeğin altını bir kez daha çizen bir yapım olmuş......

haber MGM; Apple, Netflix veya Başka Bir Stüdyoya Satılabilir Hollywood’un köklü stüdyoları, Hollywood’u Hollywood yapan stüdyolar bir bir el değiştiriyor. 2019 ve öncesinde bu açıdan pek çok satışa tanık olduk. En büyük satış, 20th Century Fox devinin Disney’e...

bakınıztv Sergio: Netflix’ten Diplomatik Kriz Netflix, pek girmediği, girse de çok iyi örnekler sergileyemediği politik sinemada Sergio ile bu gidişatı kırmak amacında gibi görünüyor....