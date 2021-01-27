Netflix, Tomb Raider ve Skull Island animasyon dizilerini menüsüne eklemek için çalışmalara başladı.

– Skull Island animasyon dizisi, Legendary’nin Monsterverse evreninin bir parçası olarak öyküsüne devam edecek. Filmlerin bıraktığı yerden öyküsünü sürdürecek. Skull Island dizisi, Powerhouse Animation tarafından hazırlanacak. Stüdyo daha önce Castlevania ve Blood of Zeus dizilerini hazırlamıştı.

– The Tomb Raider animasyon dizisi de oyunun kaldığı yerden öyküyü sürdürecek. Lara Croft’u yeni maceralara atılırken izleyeceğiz. Dizinin yazarı The Witcher: Blood Origin ve Red Sonja’da da çalışan Tasha Huo…