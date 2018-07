Netflix bugün hem yeni dizilerini duyurdu, hem de bazı dizilerinin durumlarını güncelledi. Duyurulan dizilerden başlayalım. Netflix’in popüler dizisi La Casa de Papel‘in yeni sezonu hazırlanadursun bu dizinin yaratıcısı Alex Pina, Netflix’e yeni bir dizi hazırlayacak. White Lines adlı dizinin merkezinde genç bir kadın yer alacak. Bu kadının ünlü bir DJ olan ağabeyi 20 yıl önce Ibiza’dayken kayıplara karışacak. 20 yıl sonra cesedi bulunacak, bunun üzerine genç kadın neler olduğunu öğrenmek amacıyla Ibiza’ya dönecek, olaylar gelişecek. Dizi partileriyle ünlü Ibiza’nın karanlık yüzünü aktaracak.

Duyurulan diğer diziyse Madam C.J. Walker. Şu sıralar Apple’ın Are You Sleeping dizisinde rol alan Octavia Spencer bu mini dizinin yürütücü yapımcılığını ve başrolünü üstlenecek. Dizi Amerika’nın ilk siyahi kadın milyoneri Walker’a odaklanacak, On Her Own Ground adlı kitaptan uyarlanacak. Netflix’in duyurduğu yeni diziler bunlar. Öte yandan Netflix, Master of None‘ın 3. sezonunu istediğini ama dizinin geleceğinin Aziz Ansari‘ye bağlı olduğunu da belirtti. Ansari diziyi devam ettirmek istediği zaman dizi devam edecek. Bu yıl yeni sezonu yayınlanan Arrested Development‘ın geleceği ise belirsiz durumda.

Netflix bugün Jonah Hill-Emma Stone-Justin Theroux‘lu dizisi Maniac‘ın yayın tarihini duyurdu: 21 eylül. İlk teaser da yayınlandı. Öte yandan 90’ların popüler dizisi Sabrina‘nın yeni versiyonu 26 ekimde başlayacak. Stranger Things dizisiyse 2019 yazında dönecek. Dizinin erteleme nedeni ekibin daha büyük ve daha iyi bir sezon yapmak istemeleri, bunun için de daha fazla zamana ihtiyaç duymaları.