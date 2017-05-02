Hayao Miyazaki’nin sinemaya dönüşü haliyle herkesi sevindirdi. Ustanın yeniden çizim masasının başına geçecek olması ve dünyasından bir parçayı daha perdelere bırakacak olması her sinemaseveri mutlu edecek bir gelişme… Never Ending Man isimli belgesel bu süreci anlatıyor.

Ancak NHK World tarafından iki bölüm halinde yayınlanacak olan belgeselin fragmanı gösteriyor ki Miyazaki CGI kendisini heyecanlandırdığı için geri dönmüş durumda… El çizimiyle yarattığı iki boyutlu dünyayla büyülediği hayranlarının bu karara ne diyecekleri ve nasıl karşılayacakları büyük bir hayal kırıklığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Belgeselin ilk gösteriminin yapıldığı İngiltere’den gelen haberler biraz tepki ve hayal kırıklığı içeriyor.

Bunun yanısıra fragmanın ve belgeselin biraz fazla amerikalı tarzı da Miyazaki’ye uymayan bir yaklaşım olmuş. Umarız Miyazaki’nin CGI filmi “Boro The Caterpillar” ve onun yapım sürecini anlatan belgesel korkularımızı boşa çıkarır.