Tracking-Board sitesi Ağustos 2019’a ertelenen The New Mutants filminin kapalı kapılar ardında neler yaşandığını yeni haberinde bir bir derlemiş. Bilindiği üzere filmden memnun kalmayan Fox çekilen sahnelerin yarısını yazın baştan çektirmeye hazırlanıyor. Filmi yöneten Josh Boone yüksek ihtimalle tekrar çekimleri de yönetecek. Ama habere göre Boone stüdyoyla epey sorun yaşamış.

Tracking-Board’un haberine göre Boone’la Knate Lee’nin kaleme aldığı senaryoyu Fox beğenmeyip senaryonun yeniden yazılması için senaryo grubu oluşturmaya karar vermiş. Gruba 12 senaristi dahil etmiş Fox. Gruptaki isimlerden bazıları Scott Neustadler ve Michael Weber, Chad ve Carey Hayes, Josh Zetumer, Seth Grahame-Smith. Senaryo grubunda kadın senaristin yer almaması dikkatleri çekmiş. İlk senaristler Lee’yle Boone tamamen bir korku filmi yapmak istemişler ama Fox bunu ısrarla reddetmiş, 13+ kitle için uygun bir film istemiş, ta ki Warner Bros.’un It‘i büyük bir hasılat elde edene dek. O zaman Fox fikrini değiştirmiş. Fikrini değiştirmeden önce yazılan senaryo, Stephen King’le John Hughes karışımı, genç yetişkin (young adult) tarzı bir senaryoymuş. Zaten Fox’tan Stacey Snider da filmin Hughes’un klasiği Breakfast Club‘ın ve Kubrick’in gerilimi The Shining‘in izinden gittiğini bir röportajında söylemişti.

Başta yönetmenin kanlı korku filmi isteğini ısrarla reddeden, ilk çekimlerde yönetmenin işine sıkça karışıp çok şiddetli sahneler çekmesini önleyen Fox, It‘ten sonra korku filmi fikrine sıcak bakmaya başlamış. Neticede çekimler tekrar başlandığında filme daha fazla korku sahnesi ekleyecekler. Bu arada basına hiç yansımamış ama stüdyo, Jon Hamm‘le Mr. Sinister rolü için anlaşmış, Sinister filmin finalinde görünecekti. Ama sahneler çekildikten sonra stüdyo fikrini değiştirmiş. Hamm’den vazgeçen Fox bu kez Antonio Banderas‘ı bilinmeyen bir kötü karakter için istemiş. Yazılan onca senaryo taslağın bir tanesinde Warlock‘a da yer verilmiş ama karakter pahalı bulununca senaryodan çıkarılmış. Kısacası büyük bütçeli pek çok filmde olduğu gibi bunda da bin bir değişiklik olmuş, olmaya da devam edecek. Bunca değişiklikten sonra ortaya iyi bir film çıkar mı bilemiyorum. Boone şu sıralar senaryoyu tekrar kaleme alıyormuş, New Mutants‘ı kendi vizyonuna göre çekmek için mücadeleye devam ediyormuş.