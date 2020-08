New Mutants macerası başladığında Fox’ın X-Men evreni tüm hızıyla devam ediyor, Fox üst üste yeni projeler duyuruyor (Dark Phoenix, Gambit, X-Force, Deadpool 3, Mystique solo filmi…), Disney henüz satın alma görüşmelerini düşünmüyordu bile. Ama bir nevi spinoff işlevi gören New Mutants‘ın çekimlerine başlandıktan sonra Murdoch dev stüdyosunu Disney’e satmaya karar verdi ve New Mutants‘ın üç yıllık erteleme silsilesi başlayıverdi. Üç yıl boyunca sürekli ertelenen, tonundan senaryosuna dek her şeyi sürekli değişen film sonunda bu hafta vizyona çıkacak ama eleştiriler epey olumsuz.

Eleştirmenlerden gelen olumsuz eleştirilerin ardından New Mutants çizgi-romanının yaratıcısı Bob McLeod da filmi eleştirdi. McLeod şunları dile getirdi: “New Mutants filmini duyduğumda çok heyecanlıydım. NM‘yi bir korku filmi olarak uyarlama fikrini ilginç bulmuştum. Karakterlerim bir filmde yer alacaklardı. Bunun gerçekleşeceğini hiçbir zaman düşünmezdim. Lakin sonra Dani’yi örgülü birisi yapmadıklarında hayal kırıklığına uğradım, gene de Blu Hunt’ı severim. Rahne’yi dik saçlı ve kızıl birisi yapmadıklarında hayal kırıklığına uğradım, gene de Maisie Williams‘ı severim. Sam’i uzun boylu ve utangaç birisi yapmadıklarında hayal kırıklığına uğradım, gene de Charlie Heaton‘ı severim. Ama esas hayal kırıklığına uğratan şey, Roberto’nun kısa boylu ve siyahi birisi yapılmamasıydı. Hollywood’un klasik white-washing örneğinden bir diğeri. Ama bunun bir bahanesi yok. Özetle, #JoshBoone karakterlerin görünüşleriyle ilgili katkıda bulunduğum her şeyi sildi. Film sonunda vizyona girdi ama görünüşe göre “ortak yaratıcı” olarak Bob Macleod adlı birisini yazmışlar jeneriğe. Üç yıl boyunca zahmet edip adımın yazılışını kontrol etmediler. Artık bu düzeltilemez. Bu, filmde sonsuza dek kalacak. Bu filmle işim bitti”.

Görüleceği üzere McLeod karakterlerin görünüşleri konusunda hayal kırıklığına uğramış ama Roberto’nun beyaz bir oyuncuya oynatılmasına daha fazla üzülmüş. New Mutants‘ın yaratıcısının adını jeneriğe yanlış bir şekilde girmeleri de projeyi ne denli önemsediklerinin kanıtı bir nevi.