Young Pope’ta Paolo Sorrentino, Jude Law ve Vatikan bir araya gelince sonuç harika olmuştu. New Pope’ta John Malkovich, eklenince sonuç daha da iyi olacak gibi duruyor.

Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir ve Massimo Ghini gibi oyuncular, Sharon Stone ve Marilyn Manson gibi konuk oyuncularla iyice renklenecek dizinin yayın tarihi 13 Ocak 2020…

İlk sezonda Jude Law’un canlandırdığı Papa Pius XIII’in ölümden geri dönmesini ve yerini alan papa ile çekişmesini izleyeceğimiz dizinin belirli bölümlerinin gösterimi Venedik’te yapılmıştı. Aldığı eleştiriler olağanüstüydü…