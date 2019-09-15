Dünya sıralamasının diplerinde dolaşan Amerikan Samoa’nın futbol takımının öyküsünü anlatacak Next Goal Wins, önemli isimleri renklerine bağlamaya devam ediyor.

Taika Waititi’nin filminde Michael Fassbender de oynamayı kabul etti. Mike Brett ve Steve Jamison’ın 2014 tarihli belgeselinden uyarlanan film Amerikan Samoa ve teknik direktörleri Thomas Rongen’in öyküsünü anlatıyor. 2014’te Dünya Kupası Elemeleri’nde az da olsa umutlanan Samoalılar trans oyuncuları Jaiyah Saelua’yla da dikkat çekmişti. Ülkede ve bölgede kendilerini fa’afafine olarak adlandıran ve üçüncü cins olarak kabul edilen gruba mensup oyuncuyu canlandırmak için yerel bir oyuncu aranıyor.