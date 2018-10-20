True Detective‘le ünlenen senarist Nic Pizzolatto her yapımında ekiple sorun yaşayan birisi. True Detective‘in ilk sezonunda yönetmen Cary Fukunaga‘yla sıkça tartışan Pizzolatto dizinin en ünlü, halen konuşulan sahnesi tek planlı sahnenin (4. bölüm) kesilerek kurgulanmasını istemiş ama Fukunaga’yı ikna edemeyince sahne tek planlı olarak kalmıştı. İlk sezonda Fukunaga’yla geçinemeyince dizinin 2. sezonunda farklı yönetmenlerle çalışmayı tercih etmişti Pizzolatto. Ocak ayında yayınlanacak 3. sezondaysa genç yönetmen Jeremy Saulnier‘i bıktırmış, yönetmenin diziyi erkenden bırakmasına neden olmuştu. Pizzolatto’nun yönetmenlerle sorun yaşamasının nedeni projelerinin tek hâkimi olmak istemesi. Bugünkü haberlere göre Galveston‘da da sorunlar yaşanmış.

Galveston bu hafta ABD’de az kopyayla vizyona girdi. Pizzolatto’nun kendi romanından uyarladığı filmi Fransız aktris/yönetmen Melanie Laurent yönetti. Haberlere göre yapımcılar bu filmin True Detective‘ten farklı olmasını istedikleri için Avrupalı bir yönetmenle anlaşmak istemişler. Laurent projeye dahil olduğunda aklında projeyle ilgili bir sürü fikir varmış. Bu, Pizzolatto’nun senaryosunda değişikliklere gidileceği manasına geliyordu. Laurent senaryoyu değiştirince Pizzolatto adının senarist bölümünde anılmasını istememiş. Bu yüzden temsilcisi aracılığıyla senaryo bölümüne sahte bir isim yazılma isteğini iletmiş. Jeneriğe bakıldığında “Jim Hammet” adı dikkati çekecektir. Sahte bir isim. Bu arada yapımcı, Laurent’in bu filmde senarist olarak da anılmayı hak ettiğini belirtmiş. Fakat WGA’nın kuralları nedeniyle adı senaryo bölümüne yazılamamış.

Laurent senaryoya küçük anları dahil ettiğini belirtmiş. Elle Fanning‘in duşta ağladığı sahne orijinal senaryoda yokmuş. Bunun gibi pek çok anı senaryoya eklemiş. Öte yandan yönetmen, Pizzolatto’yla hiç tanışmadığını, True Detective‘in atmosferini bu filme taşımak zorunda hissetmediğini de söylemiş.