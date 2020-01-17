Marriage Story ile ilgili birçok yorum yapıldı ve görüş paylaşıldı. En gerçekçi yorum ise 4 kere evlenip boşanan ve bu konuda ciddi sorunlar yaşayan Nicolas Cage’den geldi.

Cage, bu yılki Oscar ödülleri ile ilgili fikri sorulduğunda “Rekabetin fazla olduğu bir yıl. Bence hepsi hak ediyor. Aralarından Marriage Story’nin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle boşanmayı düşünen çiftlerin neler yaşayabilecekleri ile ilgili bilgi alabilecekleri önemli bir film… Bu süreçleri çok yaşayan bir insan olarak gerçekçi olduğunu söylemeliyim.” sözleriyle favorisini açıkladı.

Yetenekli ama son yıllarda sık sık kafası karışık bir görüntüyle kötü rollerde karşımıza çıkan aktör, Patricia Arquette ile 1995-2001 arasında 6 yıl, Lisa Marie Presley ile 2002’de 3 ay, Alice Kim ile 2004-2016 arasında 12 yıl evli kalmıştı. Cage’in son evliliği Erika Koike ile olmuş ve 69 gün sürmüştü…