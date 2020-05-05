haber Nicolas Cage: Boşanmayı Düşünüyorsanız Marriage Story İzleyin Marriage Story ile ilgili en ilginç yorum ise 4 kere evlenip boşanan ve bu konuda ciddi sorunlar yaşayan Nicolas Cage'den geldi....

haber Will Smith ve Bitmeyen Matrix Pişmanlığı Will Smith'in Matrix için gelen teklifi, Wild Wild West'te oynamak için reddetmesi sinema tarihinin en kötü kariyer kararlarından biri olarak tarihe geçmişti....