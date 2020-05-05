05 Mayıs 2020 145 görüntüleme
Netflix’in garip ve uçuk belgesel serisi Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, Nicolas Cage başrolünde diziye uyarlanacak. Belgesel boyunca garipliklerini izlediğimiz Joe Exotic’i canlandıracak olan Cage’in dizisi Netflix değil CBS’te ekranlara gelecek.
Belgeseli izledikten sonra hemen harekete geçen Cage, iyi bir yapımcı grubunu bir araya getirdi. Kendisi de yapımcılar arasında yer alacak.
Asıl ismi Joe Schreibvogel olan Joe Exotic diziye de ismini verecek. Dizi Exotic’in özel hayvanat bahçesini korumaya çalışırken aklını kaybettiği bölüme odaklanacak.
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