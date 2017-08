Bu yıl The Beguiled‘ta Sofia Coppola ve Top of the Lake: China Girl‘de Jane Campion’la çalıştıktan sonra “Artık kadın yönetmenlerle daha çok çalışacağım,” diyen Nicole Kidman, Karyn Kusama’nın Los Angeles’ta geçen suç-gerilim filmi Destroyer‘da rol alabilir. Yapımcılar, Kidman’la görüşmelere başladıklarını duyurdular. Destroyer, Kusama’nın sıradaki filmi olacağı için çekimlere bu yıl başlanabilir, tabii Kidman’la anlaşılırsa. Yönetmen filminin daha önce suç-gerilim janrında görmediğimiz bir kadın karakter barındırdığını söyledi ama konuyu açıklamadı.

Kidman şu sıralar DC filmi Aquaman‘de rol alıyor. Aktris, Joel Edgerton’ın yöneteceği Boy Erased dramasında ve Rebecca Miller’ın Steve Carell ve Amy Schumer’lı komedisi She Came to Me‘de de rol alacak. Kidman’ı bu yıl The Killing of a Sacred Deer, 2018’deyse The Upside filmlerinde izleyeceğiz.