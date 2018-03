Bir süredir yoğun bir şekilde çalışan Nicole Kidman yakın zamanda 2017’nin hit dizilerinden Big Little Lies‘ın 2. sezonunun çekimlerine başlayacak. 2019’da yayınlanması planlanan bu diziden sonra aktris, HBO’dan uzaklaşmayıp bir dizide daha rol alacak. Kidman, HBO’nun yeni mini dizisi The Undoing‘in başrolünün yanı sıra yürütücü yapımcılığını da üstlenecek. Dizi, Jean Hanff’ın You Should Have Known adlı kitabından BLL‘nin senaristi David E. Kelly tarafından uyarlanacak.

The Undoing‘in merkezinde ilk kitabını yayınlatmaya hazırlanan, mutlu bir aileye sahip olan, işinde başarılı olan bir terapist, Grace Sachs yer alacak. Kitabın piyasaya sürülmesinden birkaç hafta önce Grace’in kocası kaybolur, Grace tanıdığını sandığı kocasıyla ilgili sırları keşfeder, birisinin vahşi bir şekilde öldürülmesinden sonra da Grace hayatını eskisi gibi düzene oturtmaya ve oğlunu bu kaostan korumaya çalışır.