Norveç’in Oscar Adayı Hope, Nicole Kidman tarafından diziye aktarılacak. Yıldız oyuncu dizide hem yapımcı, hem de başrol olarak görev alacak.

Maria Sodahl’ın filmi bir ailenin 12 günlük noel tatilinde yaşadıklarını anlatıyar. Alice Bell tarafından dizi senaryosuna çevrilecek yapımın yönetmenliğini Lulu Lang yapacak. Orijinal filmin başrollerinde Andrea Braein Hovig ve Stellan Skarsgard yer almıştı. Film, Avrupa Film Ödülleri’nde Sodahl’a en iyi yönetmen adaylığı getirmişti.

Kidman, Hulu dizisi Nine Perfect Strangers ve Robert Eggers’in Viking filmi The Northman’da rol alacak. Oscar ödüllü oyuncu aynı zamanda Aaron Sorkin’in draması Being The Ricardos’ta Lucille Ball’ı canlandıracak.