80’li yıllardan sonra TV’yi ardında bırakıp sinema kariyerine odaklanan usta aktris Nicole Kidman, Top of the Lake‘in 2. sezonuyla TV’ye dönmüş, hemen ardından Big Little Lies dizisinin iki sezonunda...

Jean Hanff Korelitz’in romanı You Should Have Known'dan uyarlanan The Undoing HBO'da mini dizi olarak yayınlanacak....