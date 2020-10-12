53 yaşındaki Nicole Kidman, 60 filmde oynamış ve en iyi yönetmenlerle çalışmış deneyimli bir oyuncu olarak kadın ve erkek yönetmenleri değerlendirdi:

“İyi bir yönetmen ve ekiple çalışmak, bir oyuncu olarak doğal olarak dünyadaki en güzel hislerden biri… Uyumlu bir ekip büyülü bir şey. Herkes birbirini olumlu etkiliyor ve ortaya çok iyi filmler çıkıyor”

“Bir psikologun kızı olduğum için karakterleri incelemeyi, onların ruhlarının içine girmeyi çok seviyorum. Yaşama farklı perspektiflerden bakmaya, insanlığı incelemeye her seferinde daha fazla önem vermeye çalışıyorum.”

“Son dönemde giderek artan kadın yönetmenlerin sinemaya ne getirdiği çok konuşuluyor. Yetenekli erkek yönetmenler neyi getiriyorsa onu getiriyorlar. Genel bir resim çizdiğimizde kadınların eksikleri veya fazlalıkları yok. Bazı kadın veya erkek yönetmenler daha iyiler, hepsi bu. Bunun cinsiyetle pek ilgisi yok. Bugüne kadar fırsat eşitliği yoktu. Eşit fırsat verilince birşey değişmediğini herkes gördü.”