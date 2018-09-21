Yazar John Preston‘un 2017’de satışa çıkarılan, 1939’da geçip merkeze dul bir çiftçi olan Bayan Pretty’i, fona da İngiltere’nin en büyük Anglo-Sakson keşfi olan Sutton Hoo kazısını koyan romanı The Dig sinemaya uyarlanacak. Hükümetin savaşa hazırlandığı bir dönemde başlatılan bir kazıda Anglo-Sakson gemisinin kalıntıları, kalıntılar arasında silahlar, mücevherler vs bulunur. Bunların 7. yüzyılda ölen bir kralla birlikte gömüldüğü düşünülür. Film işte bu kazıyı konu alacak. Simon Stone‘un yöneteceği filmin başrolleri Nicole Kidman‘la Ralph Fiennes‘ın. Çekimlere 2019 yazında başlanması planlanıyor. Şimdilik filmle ilgili bilinenler bunlar.