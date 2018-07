Nicole Kidman yıllardır perdede performanslarıyla büyüleyen bir aktris. Ama son yıllarda aktrisliğinin yanı sıra yapımcılığıyla da parlıyor. Kurduğu şirketiyle Amazon ve HBO‘ya yeni diziler hazırlatmaya başlayan Kidman aslında 2003’ten beri yapımcılık yapıyor ama sadece bazı filmlerin –In the Cut, Monte Carlo, Rabbit Hole, The Family Fang– yapımcılığını üstlenen birisiydi Kidman. 4-5 yılda bir yapımcılığa dönerken Big Little Lies‘ın elde ettiği reyting ve ödül başarısının ardından Kidman bu alanda daha fazla projeye imza atacak. Ben de hem rol alacağı hem de yapımcılığını üstleneceği film ve dizileri derleyeyim istedim.

Big Little Lies – 2. Sezon: Klasik bir durum gerçekleşmişti. Beklenenden de fazla reyting ve övgü elde eden Big Little Lies kısa bir süre sonra mini diziden diziye dönüştürülmüştü. Normalde tek sezon olarak planlanmıştı ama bunca övgüden ve ödülden sonra HBO 2. sezonu çektirmeye karar vermişti. Lakin Jean-Marc Vallee bunun bir hata olduğunu düşündüğünden bu kez sadece yürütücü yapımcılıkla yetiniyor. İlk sezonun kadrosunun korunduğunu hemen belirteyim, fire verilmedi. Alexander Skarsgard‘ın diziye dönüp flashback sahnelerinde yer alabileceği söylenmişti ama bu durum resmileşmedi henüz. Diziye dahil edilen kişiyse Meryl Streep olmuştu. 2. sezon cinayetin sonrasına odaklanacak. Cinayet soruşturması, Mary Louise Wright’ın (Streep) gelini Celeste’le (Kidman) ilişkisi, dedikodular, aldatmalar, entrikalar, aile, arkadaşlık… Bunlar işlenecek. Bakalım Vallee’nin gereksiz olduğunu belirttiği 2. sezon ilkini aşabilecek mi? Dizi 2019’da (ilk aylarında) dönecek.

Truly Madly Guilty: Big Little Lies tutunca Kidman-Reese Witherspoon ikilisi, Liane Moriarty‘nin diğer romanı Truly Madly Guilty‘nin de haklarını satın almışlardı. Fakat bu kez ikili sadece yapımcılığı üstlenecekler, şimdilik yapımda rol alma gibi bir planları yok. Henüz senaristi ve yönetmeni belirlenmeyen bu proje yüksek ihtimalle mini dizi olacak. Roman Avustralya’da geçip üç aileyi merkeze koyuyor. Bu üç aile barbekü için arka bahçede buluşurlar ama daha sonra işler planlandığı gibi gitmez, ortalık karışır, olayların üstünden iki ay geçmesine rağmen olayların etkisi devam eder.

Nice Perfect Strangers: Moriarty-Kidman işbirliği Nice Perfect Strangers‘la devam edecek. Kidman, Moriarty’nin kaleme aldığı aynı adlı romanın haklarını satın aldı. Bu kez hem başrolü, hem de yapımcılığı üstlenecek. Peki bunun dizi mi, film mi olacağı belli mi? Ne yazık ki belli değil ama haberlere göre yüksek ihtimalle dizi olacak. Roman insanların çeşitli nedenlerle -kilo vermek veya sadece dinlenmek amacıyla- gittikleri bir sağlık merkezine odaklanıyor. Kidman bu dizide başarılı bir yazarken satışları dibi bulan, daha sonra hem kalp ağrısı, hem de sırt ağrısı çekmeye başlayan Frances’i oynayacak. Frances de bu merkeze gelecek, olaylar gelişecek. Yapımın çekim tarihi henüz belli değil.

The Expatriates: Kidman aslında sıkça yapımcılıkla meşgul olan birisi değildi. Sadece çok inandığı bazı filmlerin (In the Cut, Rabbit Hole, Monte Carlo, The Family Fang) yapımcılığını üstlenmişti ama BLL sonrasında artık pek çok projenin yapımcılığını üstlenecek. The Expatriates de sadece yapımcılığını üstleneceği projelerden. Geçtiğimiz haftalarda Amazon’la anlaşma imzalayan Kidman bu diziyi Amazon için hazırlatacak. Dizi aynı adlı romandan uyarlanacak. Alice Bell’in kaleme alacağı dizi Hong Kong’ta geçip merkeze pek çok kadını (son projesinde bir şeylerin yanlış gittiğinden şüphelenen Amerikalı mimar Margaret, yeni bir başlangıç için uğraşırken kendisini bir skandalın ortasında bulan Koreli-Amerikalı Mercy ve daha pek çok kadın karakter) koyacak. Bu dizinin de çekim tarihi belli değil.

The Undoing: Kidman daha önce çalıştığı kişilerle işbirliğini devam ettirmek isteyen bir aktris ve yapımcı. The Undoing‘te de hem HBO’yla, hem de BLL‘nin senaristi David Kelley‘le işbirliğini devam ettirecek. Bu mini dizi Jean Korelitz‘in yazdığı You Should Have Known adlı romandan uyarlanacak. Senaryoları Kelley kaleme alacak. Psikolojik gerilim türündeki dizi sahip olmak istediği her şeye (sadık bir eş, seçkin bir okula giden bir oğul, iyi bir gelir ve ev) sahip olan bir terapistin ilk romanını piyasaya sürmesine bir hafta kala hayatının tepetaklak olmasına, tanıdığını sandığı eşiyle ilgili yeni şeyler öğrenmesine, eşinin kaybolmasına ve bir ölüme odaklanacak. Bu olaylardan sonra Grace kendisi ve oğlu için güvenli bir hayat inşa etmeye çalışacak. Dizi, BLL‘den çok da farklı durmuyor ama umalım ki Kelley bu diziyi BLL‘den olabildiğince farklılaştırsın. Grace’e Kidman hayat verecek. Çekimlere 2019’da başlanacak.

The Upside: Gelelim Kidman’ın rol aldığı filmlere. The Upside çok izlenen Fransız filmi Intouchables‘ın Amerikan yeniden çevrimi. Geçen yıl çekilip tamamlanan The Upside, The Weinstein Co.’nun iflası nedeniyle vizyona giremedi. Halen de filmin vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor. Başrolde Bryan Cranston ve Kevin Hart yer alırken Kidman yardımcı rolde yer aldı. Golshifteh Farahani‘nin de rol aldığı filmi Neil Burger yönetti. Film felçli zengin beyaz bir adamla (Cranston) alt sınıftan bir siyahın (Hart) arkadaşlığını konu alıyor.

She Came to Me: Bağımsız filmler çeken aktris-yönetmen Rebecca Miller yeni projesi She Came to Me‘yi geçen sene duyurmuştu ama galiba başrollerinin yoğun takvimi nedeniyle çekimlere başlayamamıştı. Bu filmin çekilip çekilmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Başroller Kidman, Steve Carell ve Amy Schumer‘a teslim edilmişti. Konusu açıklanmayan film bir aileye, ailenin pek çok kuşağına ve modern yaşamın karmaşıklığına odaklanacak, mizah içeren bir drama olacak, tabii çekilirse. Oyuncuların filmden ayrılıp ayrılmadıkları henüz bilinmiyor.

The Goldfinch: Donna Tartt‘ın Pulitzer ödüllü romanı The Goldfinch bu yıl Brooklyn‘in yönetmeni John Crawley tarafından sinemaya uyarlandı. Post prodüksiyonu devam eden filmde Ansel Elgort, Kidman, Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Luke Wilson ve Aneurin Barnard rol aldılar. Film annesi bir müzeye yapılan bombalı saldırıda vefat edince Yukarı Batı Yakası’nda yaşayan zengin bir ailece evlat edinilen Theo’ya (Elgort ve Oakes Fegley) odaklanıyor. Heyecanla beklenen film 11 Ekim 2019‘da vizyona girecek ama post prodüksiyonu erken tamamlanır, bu ödül sezonu çok çekişmeli olmazsa belki Warner Bros. filmi bu yıl vizyona çıkarabilir.

Aquaman: Destroyer‘dan sadece birkaç gün önce Kidman’ı DC’nin umut bağladığı, büyük bütçeli gişe filmi Aquaman‘de izleyeceğiz. Aktris en son 11 yıl önce büyük bütçeli bir filmde (The Golden Compass) rol almış, ama bu filmin batmasından mıdır nedir bir daha büyük bütçeli filmlere dönmemişti. Aquaman 11 yıldaki ilk filmi oldu. Aktris Kraliçe Atlanna’ya -Arthur/Aquaman’in annesi- hayat verdi. Film 21 aralıkta vizyona girecek.

Destroyer: Pek de iyi filmler çekemeyen Karyn Kusama bu yıl yeni filmi Destroyer‘a iyi bir oyuncu kadrosuyla başlamıştı. Çekimleri tamamlanan, bu yıla yetiştirilmeye çalışılan filmde Kidman’a Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Toby Kebbell, Bradley Whitford, Scoot McNairy eşlik ettiler. Polisiye türündeki film bir dedektifin kimliğini gizleyerek California’da bir çeteye dahil olup bazı olayları soruşturmasını konu alıyor. Dedektifi Kidman oynadı. Kidman için Oscar kampanyası düzenlenebileceği belirtilmişti. Film, ABD’de 25 aralıkta vizyona girecek.

Boy Erased: Ve son proje. Bu yıl Kidman’ı sadece Destroyer ve Aquaman‘de izlemeyeceğiz. Aktris, Joel Edgerton‘ın yönettiği LGBT draması Boy Erased‘ta da rol aldı, Lucas Hedges, Russell Crowe, Edgerton, Xavier Dolan‘a eşlik etti. Oscar kampanyası yapılacak film aynı adlı kitaptan uyarlandı. Film eşcinsel olduğunu fark edince vaiz babasınca (Crowe) bir tedavi programına yönlendirilen, bu programla “normalleşmeye” çalışan ama bunu başaramayan bir gence (Hedges) ve ailesine odaklanıyor. Kidman gencin annesini oynadı. Bu arada Kidman yıllardır Crowe’la bir filmde çalışmak istiyordu, aktrisin bu projede yer almasının bir nedeni de bu oldu.