Paul Thomas Anderson, HAIM ile olan sanatsal işbirliğini, grubun yeni videosunda da sürdürdü. Grubun Night So Long isimli şarkısının canlı performansına bir video hazırlayan PTA, basit ama etkili bir çalışma yapmış.

Anderson, gruba olan sevgisini daha önce “Müzik videoları yapıyorum çünkü HAIM benim hayatımda… Etrafta oldukları sürece onlar için klipler çekeceğim. Uzun süredir yaşadığım en iyi yaratıcı işbirliğini yaşıyoruz. Onları seviyorum, umarım tüm kliplerini ben çekerim. Hem müzikleri iyi, hem de çok karizmatik bir havaları var. Yaptığımız her video birer amatör çalışma gibi, çünkü ailesel bir durum yaşıyoruz.” sözleriyle dile getirmişti.