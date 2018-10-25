Thelma ve Birds of Passage‘ın Danimarka menşeli yapım şirketi Snowglobe, Suicide Tourist adlı gizemli dramanın çekimlerine Norveç’te başlandığını duyurdu. When Animals Dream‘in yönetmeni Danimarkalı Jonas Arnby‘nin yönettiği bu filmin başrollerini Nikolaj Coster-Waldau ve Tuva Novotny üstleniyorlar. Arnby çekimleri kasım ayında tamamlamayı, filmi 2019’da vizyona çıkarmayı planlıyor. Yönetmen filmi için “Garip ve duygusal bir aşk öyküsü, ki hep böylesini yapmak istemiştim” demiş. Senaryoyu Rasmus Birch kaleme almış. Filmin oyuncu kadrosunda Game of Thrones‘tan Robert Aramayo, A Prophet filminden Slimane Dazi, Danimarkalı aktris Sonja Richter, Alman aktris Johanna Wokalek, Thelma‘dan Kaya Wilkins de yer alıyor.

Coster-Waldau bu filmde sigorta tazminatlarını ayarlayan bir kişi olan Max’i oynuyor. Max bir adamın kayboluşunu araştırmaya başlar. İzler onu müşterilerine intihar olanakları sunan gizemli bir otele götürür. Var oluş krizine giren Max bu oteldeyken gerçeklik algısını yitirmeye, bu otelden çıkmanın tek yolunun ölüm olup olmadığını düşünmeye başlar.