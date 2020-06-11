Hint sinemasındaki önemli eserlerinin yanısıra Slumdog Millionaire ile de oscar’a ulaşmış bir besteci olan A.R. Rahman, bir kez daha yapımcılığı deneyecek.

Bangladeşli yönetmen Mustafa Server Faruki’nin No Land’s Man isimli filminin müziklerini besteleyecek olan Rahman, senaryoyu çok beğendiği için yapımcı olmaya da karar verdi. Film güney asyalı bir adamın, ABD’de avustralyalı bir kadına aşık olmasıyla yaşadıklarını anlatacak.

Filmin başrollerinde Nevazeddin Siddiki ve Megan Mitchell var.