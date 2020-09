Son filmi Laundromat ile eleştirmenlere hayal kırıklığı yaşatan Steven Soderbergh, yıldızlar karması olarak nitelendirilebilecek yeni filmi No Sudden Move ile güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

HBO Max’te yayınlanacak olan polisiye gerilim tarzındaki yeni filmin kadrosuna David Harbour, Noah Jupe ve Brendan Fraser’ın da eklendiği açıklandı. Daha önce Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin ve Julia Fox gibi isimlerin de filmin kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.

Daha önce Men in Black, Charlie’s Angels gibi filmlerin senaryolarıyla bilinen Ed Solomon tarafından kaleme alınan film, 1955 yılının Detroit şehrinde geçecek ve işleri bir anda sarpa saran bir grup hırsızın başından geçenleri konu alacak.

Hollywood’da yeni Covid-19 döneminde çalışma koşullarına sıkı bir şekilde bağlı kalarak çekimlerine başlanacak film hakkında açıklamalarda bulunan Steven Soderbergh, “Daha önce Detroit’te harika bir senaryo ve ekiple çektiğim film ile ilgili her şey yolunda gitmişti. Yine aynı şekilde iyi bir senaryo ve ekiple çekimleri gerçekleştireceğiz. Bu film için de maskemle birlikte oldukça heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

No Sudden Move’un Soderbergh’in HBO Max ile tek işbirliği olmadığını da belirtmek gerek. Çekimleri tamamlanan ve başrollerinde Meryl Streep ve Gemma Chan’in yer aldığı Let Them All Talk filminin HBO Max’te ne zaman yayınlanacağı ise henüz network tarafından açıklanmış değil.