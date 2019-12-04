Roger Moore kadar çok filmde (7) oynamasa da 14 yılla en uzun süre James Bond kalan isim Daniel Craig, No Time To Die ile seriye veda ediyor. Bugün fragmanda dikkatimizi çeken ayrıntılar:

– Cary Fukunaga’nın renk paleti, laciverde çalan tonları, hafif karanlık havası, filme yakışmış. Oyuncu yönetiminde de çok başarılı olan yönetmenin performansı serinin genel düzeyinin üstünde olacak gibi…

– Oyuncu kadrosunun zenginliği kağıt üstünde dikkat çekiyordu ama fragmanda görmek iyice heyecanlandırdı. Craig’in yanısıra, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Billy Magnussen bir kez daha bir araya gelebilecek bir kadro değil gibi… Daha ünlü isimlerden kadrolar oluştu ama bu kadar iyi oyuncunun bir araya gelmesi zor.

– Fragmanda haliyle göremediğimiz, Neal Purvis ve Robert Wade’in senaryosu ve Phoebe Waller-Bridge’in öyküye yaptığı katkılar. Ama fragmandaki görüntülerden, diyalog konusunda da zengin bir yapıda olduğunu anlayabiliyoruz.