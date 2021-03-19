Noah Hawley, Fargo’nun beşinci sezonu için çalışmalara başladığını ançak diziye tam olarak gelecek yıl odaklanabileceğini açıkladı. SXSW Festivali’nde online oturumda soruları yanıtlayan Hawley, diziyle ilgili planlarını anlattı:

“Kesinlikle beşinci sezon olacak. Hazırlıklara başladık ama henüz senaryo yazma aşamasında değilim. Ve yeniden yazmak için sabırsızlandığımı söyleyebilirim.”

“Yazmaya başlamak için elimde 10 saatlik malzeme olduğuna emin olmalıyım. Şu anda not defterimde bu malzemeyi toparlıyorum. Kendi hızımı bildiğim için, gelecek yılın başında senaryo yazmak için bilgisayarın başına oturabilirim diye düşünüyorum.