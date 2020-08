Yıllardır Fox’ta çalışırken Disney’in stüdyoyu satın almasından sonra istifa eden Emma Watts yoluna Paramount başkanlığıyla devam ediyor. Paramount stüdyosunun başkanı olan Watts, Star Trek serisinde izlenecek yolu belirleyene dek Noah Hawley‘nin Star Trek projesini rafa kaldırdı. 2019’da projeye senarist ve yönetmen olarak dahil olan Hawley yeni oyuncularla yeni bir öykü anlatmayı planlıyordu. Bugünkü haberlere göre Hawley’nin filminin rafa kaldırılmasının nedeni dünyayı kırıp geçiren bir salgını işleyecek olması olabilir. Covid nedeniyle binlerce insanın öldüğü bu dönemde herhangi bir stüdyo büyük bütçeli bir serisinde salgını işlemek istemez.

Hawley’nin projesi dışında Paramount’ta iki Star Trek film projesi daha mevcut. İlki JJ Abrams‘ın başlattığı yeniden çevrim serisinin dördüncü filmi. Paramount 2019’da SJ Clarkson‘ın yönetmenliğinde, Chris Pine ve Chris Hemsworth‘ün başrollerinde dördüncü filmi çektirmek istemiş ama iki Chris’le de para konusunda anlaşılamayıp Clarkson da projeden ayrılınca bu film de rafa kaldırılmıştı. Haberlere göre Paramount halen Pine’lı seriyi devam ettirmek istiyor.

Bir diğer projeyse Quentin Tarantino‘nun fikrinden yola çıkarak kaleme alınan proje… Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood‘la meşgul olduğu dönemde bu filmi çekmeyi düşünmüş ama daha sonra projeden ayrılmıştı. Mark L. Smith‘in kaleme aldığı bu proje yeni haberlere göre James Komack‘ın yönettiği Star Trek dizisinin A Piece of the Action adlı bölümünden (2. sezon) uyarlanmış. ’30’larda geçen bir gangster filmi olarak tanımlanan bu proje iptal edilmiş değil. Yani Tarantino projeden ayrılmış olsa da yeni bir yönetmenle bu proje hayata geçirilebilir.

Şimdilik Paramount seride izlenecek yolu belirlemeye çalışıyor. Bu yüzden bu projelerden hangisinin önce çekileceği bilinmiyor. Kesin olan tek şey, Hawley’nin projesinin -salgını işlediği için- Paramount için önemsiz bir noktada olduğu…