Sam Mendes’in Spectre‘ı çekmemeyi düşündüğü zamanlarda Christopher Nolan’ın adı yönetmenlik için hayranlarca sıkça zikredilmişti. Mendes daha sonra son kez Bond’un dümenine geçmeyi kabul etti. Fakat Nolan ve Bond konusu halen konuşuluyor. Nolan bir Bond filmi çekmek ister mi? Bu soru şu sıralar Dunkirk‘ün tanıtımlarıyla meşgul olan Nolan’a soruldu. “Bir Bond filmi mi? Kesinlikle,” diyen yönetmen sözlerine şöyle devam etti: “Yıllardır yapımcılar Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson’la konuşuyorum. Karakteri çok ama çok seviyorum. Yapımcıların bu karakterle yaptıklarını görmek için her daim heyecanlıyım. Belki bir gün birlikte çalışırız. Sana ihtiyaç duyulmalı. Yani öykü yeniden başlanmaya ihtiyaç duymalı, sana bunun için ihtiyaç duymalılar. Ancak o zaman anlaşabilirsiniz.”

Yani seride Nolan’a gerçekten ihtiyaç duyulursa usta yönetmen dümeni devralabilir. Peki şu an o an mı, Nolan’a ihtiyaç duyuluyor mu? Hasılat açısından öyle bir durum yok. Son Bond filmleri çok iyi hasılat elde etti, eleştiriler de genelde olumlu. Dolayısıyla Bond 25‘in dümeninde kendisini göremeyebiliriz. Söylentilere göre Daniel Craig karakteri oynamaya devam edecek, tema müziği için tekrar Adele düşünülüyor. Ama bunların henüz resmileşmediğini belirtmek gerek.