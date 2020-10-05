Christopher Nolan’ın uzun süredir merakla beklenen filmi Tenet, gişede yapımcı şirketi Warner Bros’a hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Nolan’ın ısrarla pandemi sürecinde vizyona koymak istediği film, geçtiğimiz hafta sonu elde ettiği gişeyle toplamda 300 milyon dolara ulaşabildi.

Toplamda 3 kez vizyon tarihi ertelenen ve geçtiğimiz Eylül ayında vizyona girebilen Tenet, uluslararası alanda gişede bekleneni verirken ABD’de ise vizyona girdiği tarihten bugüne kadar düşük bir hasılat geliri elde etti. Tenet yaklaşık 1 aylık vizyon süresinde Christopher Nolan’ın önceki filmleri Dunkirk, Interstellar ve Inception’ın oldukça gerisinde kalarak ABD’de toplamda 45 milyon dolar gelir elde ederken, globalde ise 262 milyon dolarlık hasılatı ile toplam gelirini böylece 307 milyon dolara taşımış oldu.

Tenet’in ABD’de gişede beklediğini alamaması ise aslında sinema eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından öngörülen bir durumdu… Pandemi sürecinde enfeksiyon kaygısıyla sinemaya gitmeyi tercih etmeyen izleyicilerin çoğunluğu, New York ve Los Angeles’taki sinemaların eyalet kararınca kapatılması ve ülke çapındaki birçok sinema zincirinin de sinema salonlarını giderlerini karşılamaması nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatmış olması Tenet’in ABD’de istediği geliri elde edememesine neden oldu.

Pandemi süreci gözönüne alındığında özellikle Çin ve Japonya gibi uluslararası sinemalardan elde ettiği yüksek hasılat gelirleriyle ayakta kalmaya çalışan Tenet’in, vizyonda kaldığı süreçte toplam 886 milyon dolar hasılat geliri elde eden Dunkirk, 728 milyon dolar gelir elde eden Inception ve toplamda 677 milyon dolar gelir elde eden Interstellar gibi Christopher Nolan’ın önceki blockbuster filmlerinin gerisinde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.