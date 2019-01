Disney bütün animasyonlarını live-action’a dönüştürmeye devam edecek. Her yıl pek çok animasyonunu yeniden çevirten Disney onlarca yeniden çevrim projesine The Hunchback of Notre Dame/Notre Dame’in Kamburu‘nu da dahil etti. Aynı adlı animasyonun yeniden çevriminin başrolünü Josh Gad üstlenebilir, fakat stüdyo henüz kimseyle anlaşmanın imzalanmadığını belirtmiş. Film, animasyon gibi müzikal türünde olacak. Senaryoyu David Hwang yazacak, müzikleri Stephen Schwartz’la Alan Menken besteleyecekler. Yönetmen henüz belirlenmedi.

Victor Hugo’nun ölümsüz eserini sadece Disney sinemaya taşımayacak. Netflix’in de bir projesi mevcut. Geçen yıl aktör Idris Elba‘nın filmin yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstleneceği duyurulmuştu. Şu sıralar pek çok projede yer alan aktör fırsat bulur bulmaz bu projesini hayata geçirebilir. Bu arada yıllar önce Zhang Yimou da romanı uyarlamaya yeltenmiş ama ne yazık ki proje hayata geçirilememişti. Yimou başrolü Josh Brolin‘e teslim etmişti. Bakalım Disney ve Netflix’in uyarlamalarından önce hangisi çekilecek.