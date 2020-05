Objektiflikten Uzak yazı serimizin ikincisine hoş geldiniz. Kimi bölümleri tekrar tekrar izlemiştir, başka biri dizinin arka planını merak edip saatlerini buna harcamıştır, ben ve benim gibiler ise dört elle kitaplara sarılıp, ’Buz ve Ateşin Şarkısı’nı okumuştur. Fakat hepimizin ortak bir noktası var. Hayal kırıklığı. İlk 4 sezonuyla, karakterleriyle ve anlatım diliyle gönülleri fetheden Game Of Thrones’u birçoğumuz özledik. Biraz dahi olsa bu özlemi dindirebilmek adına, bu yazımızda Game Of Thrones’un en iyi 10 bölümüne değineceğiz.

Son iki sezonu hiç çekilmemiş gibi kabul edip, dizinin, bir anda yayın hayatına son verildiğini farz edersek, daha da mutlu olabiliriz. Ben öyle yapıyorum çünkü.

Yazının bundan sonrasının spoiler öğeler barındığını belirterek yazımıza geçebiliriz.

10- 6. Sezon 10. Bölüm- The Winds of Winter

Game Of Thrones’ta hiç alışık olmadığımız görsel anlatımın zirve yaptığı bu bölüm listemizin 10. Sırasında.

Birbirinden önemli olayların yaşandığı bu bölümün başında, Cersei’nin intikamını ve kehanetin gerçekleşmesi adına son adım olan Tommen’in intiharını görüyoruz. IDA filminden aparılmış bu sahne ile birlikte, Cersei’nin, inandığı kehanetlerin sonuncu halkası tamamlanıyor ve Cersei sonunda üç çocuğunu da kaybediyor.

Arya, Faceless Men kılığına bürünüp, Walder Frey’i, Catelyn Stark’ın ölümüne benzer bir şekilde öldürüp, tüm Frey hanesini yok ediyor.

Danerys, Martell’lerin ve Tyrell’lerin desteğini arkasına alıp, sonunda Westeros’a yelken açıyor.

Bran, Geçmişe gidip, aslında Jon’un Ned Stark’ın piçi olmadığını, Lyanna Stark (buz) ve Rhaegar Targaryen (ateş) çiftinin ‘şarkısı’ olduğunu öğreniyor.

Bunlara karşın Jon, Winterfell’de ‘Kuzeyin Kralı’ ilan ediliyor.

9- 4. Sezon 8. Bölüm- The Mountain and the Viper

Bu bölüm, listede yer almazsa, Oberyn Martell’e büyük bir vefasızlık olurdu. Dağ’ın, Oberyn’in kafasını patlattığı bu bölüm, dizi tarihinin en dehşet verici ölümlerinden biri olarak tarihteki yerini şimdiden aldı.

8- 2. Sezon 9. Bölüm- Blackwater

Game of Thrones dizisi ilk sezonlarda, büyük meydan savaşlarına bütçeden ötürü pek yer veremedi. Lakin bu bölüm, Game Of Thrones dizisinin ilk sezonlardaki en büyük savaş sahnesidir.

Çılgın ateş, Stannis’in saldırısı, Tyrion Lannister’ın zekası ve tabi ki de Sandor Clegane’nin ‘fuck the city’, ‘fuck the king’ sözleri ile izleyenleri mest eden bir bölümdü.

7- 4. Sezon 6. Bölüm- The Laws of Gods and Men

Tyrion Lannister, dizinin zeki karakterlerinden biriydi. Kimi karaktere hayranlık duyarken, kimisi de zeki bulmasına rağmen sadece saygı duymakla yetinirdi. Fakat bu bölümde hemen hemen herkes hayran kaldı. Duruşmadaki tavrı ve söyledikleri ilerleyen bölümlerde, Oberyn Martell’in ölümüne düelloyu kaybetmesi ile başlayıp, Shae ve Tywin Lannister’ın ölümü ile inanılmaz bir hale dönüşecektir.

6- 5. Sezon 9. Bölüm- The Dance of Dragons

Bu bölüm Stannis’in çöküşünü getiren, kızını yakma sahnesini barındırdığı için listemizin 6. Sırasında yer alıyor. Lakin bölüm sadece bununla yetinmiyor. Roose Bolton’un çılgın piçi Ramsay Snow, Stannis’in gücünü, yaptığı planla yarıya indirip, ona karşı meydan muharebesine girmeyi göze alıyor.

Ayrıca bu bölümde Daenerys, dövüş çukurunda pusuya düşürülüyor, küs olduğu ejderhası Drogon sayesinde kurtarılıyor.

5- 5. Sezon 10. Bölüm – Mother’s Mercy

Bu bölümde birçok önemli olay yaşanıyor. Cersei sonunda hak ettiği aşağılanmayı yaşıyor. Kendi halkının önünde, çıplak bir vaziyette Baelor Septi’nden Kızıl Kale’ye uzun bir yolculuğa çıkıyor. Kimimizin içindeki yağlar erirken, bazılarımız ise bu sahneden sonra Cersei’e acıyabiliyor.

‘Tek Gerçek Kral’ Stannis Baratheon’u, Tarthlı Brienne acımadan öldürüyor. Bu ölümü hak edecek bazı adımlar atsa da dizi, tahtın gerçek varisini kolaylıkla harcıyor.

Meryn Trant ve Myrcella Baratheon ölümü, Sansa’nın, Theon ile beraber kaçması ve Arya’nın gözünü kaybetmesi gibi birçok olay yaşansa da en önemli mevzu, bölümün son sahnesinde, Lord Kumandan Jon Snow’un haince öldürülmesi. Öldürülmesi ile birlikte yemini bozulan Jon Snow’un, kuzeyin kralı seçilecek düzeye gelmesinin başlangıcı olarak bu cinayet kabul edilebilir.

4- 3. Sezon 9. Bölüm- The Rains of Castamere

Bu bölümün 2 Haziran 2013’de yayınlandı. Ülkemizde yaşanılan Gezi Direnişinin henüz ilk günleriydi. Sokaklarda insanların dövülerek öldürüldüğü, gözlerinin çıkarıldığı o günlerde, odak noktasını başka yöne kaydırmak isteyen bireyler, bu bölüm ile karşılaştı. Başlı başına bir vahşet olan Kızıl Düğün, ülkemizdeki insanlar adına, izlemeyi daha da zorlaştırdı.

Lannister, Frey ve Bolton hanesinin çöküşünü başlatan bu olay, dizi tarihinin en karanlık ve en vahşi ölümlerine yer veriyor.

3- 5. Sezon 8. Bölüm- Hardhome

Ak Gezenler’in devasa ordusunu tam anlamıyla gördüğümüz ve bu orduyu nasıl toparladığını anladığımız bu bölüm, listemizin üçüncü sırasında yer alıyor. Jon Snow’un, bir Ak Gezen’i öldürmesiyle, Night King’in dikkatini çektiği bu bölüm, dizi tarihinin en ikonik ve en karizmatik sahnelerinden birine yer verdi. Night King’in ellerini yukarı kaldırmasıyla beraber ölülerin dirilmesi, çok şaşırtıcı ve bir o kadar da sarsıcıydı.

2- 1. Sezon 1. Bölüm- Winter Is Coming

Bu bölümü seçmemin en büyük nedeni; 6 sezon sürecek (8 değil 6) bir efsanenin doğuşu olması. Belki de son kez tam anlamıyla mutlu olan Stark’ların, her şeyden habersiz bir şekilde biz seyirciler ile birlikte diziyle başlaması ve son sahne ile birlikte şoka uğramasının etkisini de göz ardı etmemek gerekir.

1- 6. Sezon 9. Bölüm- Battle of the Bastards

Belki de dizi tarihinde bir daha göremeyeceğimiz büyüklükte, sinema tarihinde ise birkaç sayılı örnek dışında bu kadar görkemli olmayan savaş sahnesinin yer alması, bu bölümün birinci sırada olmasının en büyük nedeni. Ayrıca bu bölümdeki tek savaş sahnesi de kuzeydeki savaş değildir. Danerys’in, Meeren’de ejderhalarıyla yaptığı şovu da es geçmemek gerekir.

Savaş sahnesinin atmosferi, büyüklüğü ve görkemi azımsanmayacak kadar büyük ve ihtişamlıdır. Klostorofobisi olanlar adına iç sıkacak derecede gerçekçi ve sinir bozucu olan bu savaş, tekrar tekrar izlenebilecek bir hüviyete sahip.

Harika bölümlere imza atılan bu diziyi, en iyi 10 bölüme sıkıştırmak gerçek manada zor bir işti. Ned Stark, Khal Drogo ve Viserys Targaryen gibi karakterlerin ve nicesinin ölümünün yer aldığı, ejderhaların doğduğu bölüm gibi birçok önemli bölüme bu listede yer veremedim.

Bu yazı serisine ‘Objektiflikten Uzak’ dememin en önemli noktası, bu başlıkta yazılan bütün yazıların öznel bir düşüncenin ürünü olması.

Siz de kendi en iyi 10 bölümünüzü, bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.