Steven Soderbergh’in Ocean’s üçlemesi kadınların merkezde olduğu spin-off filmle, Ocean’s 8‘le devam edecek. Şu sıralar post prodüksiyon aşamaları devam eden, Gary Ross’ın yönettiği filmin başrolleri bilindiği üzere Sandra Bullock, Helena B. Carter, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Calling’e teslim edilmişti. Dakota Fanning, Olivia Munn, Sarah Paulson, Richard Armitage, James Corden’ın da rol aldığı filmin kötü karakterini Damian Lewis oynadı. Soderbergh’in üçlemesinde rol alan Matt Damon bu filmde çok az bir süre görünecek.

Gelelim filmin karakterlerine ve konusuna. Bullock filmde Debbie Ocean adlı karakteri oynadı. Soyadından anlaşılacağı üzere George Clooney’nin karakteriyle akrabalık bağı var. Debbie, New York’ta pek çok ünlünün katıldığı moda şovu Met Gala devam ederken bir soygun yapmayı planlar. Bunun için bir ekibe ihtiyacı vardır. Lou’nun (Blanchett), Nine Ball’un (Rihanna), Amita’nın (Kalling), Constance’ın (Awkwafina), Rose’un (Carter), Daphne’nin (Hathaway) ve Tammy’nin (Paulson) kapısını çalıp onları soygun için ikna etmeye çalışır. 8 Haziran 2018’de vizyona girecek film iyi bir hasılat elde ederse tahminimizce aynı ekiple Ocean’s 9‘la devam edecektir.