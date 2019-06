Tony Blair’in Irak’ta savaş çıkarmak için söylediği yalanları ifşa eden Katharine Gun’ın öyküsü Official Secrets isimli bir film konu olmuştu. Sundance’te ilk gösterimini yapan film çok beğenilince festival turuna devam etmişti.

Keira Knightley’nin başrolü oynadığı filmin güçlü kadrosunda Adam Bakri, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes, Indira Varma, Conleth Hill, Tamsin Greig, Monica Dolan, Katherine Kelly ve Rhys Ifans var.

Yönetmen koltuğunda A Reasonable Man, In Desert & Wilderness, Tsotsi, Rendition, X-Men Origins: Wolverine, Ender’s Game ve Eye in the Sky’ın yönetmeni Gavin Hood var.

Fragman çok iyi görünüyor.