haber Alexander Payne, Emma Stone ve Ralph Fiennes’la Çalışacak Matt Damon’lı bilimkurgu-komedi filmi Downsizing‘e dek çektiği her filmi övgüyle karşılanan Alexander Payne, Downsizing‘le epey olumsuz eleştiriler almıştı. Payne bu filmdeki başarısızlığından sonra arayı uzatmadan setlere dönecek gibi görünüyor....

haber Nicole Kidman ve Ralph Fiennes, The Dig’in Başrollerini Üstlenecekler Yazar John Preston‘un 2017’de satışa çıkarılan, 1939’da geçip merkeze dul bir çiftçi olan Bayan Pretty’i, fona da İngiltere’nin en büyük Anglo-Sakson keşfi olan Sutton Hoo kazısını koyan romanı The...