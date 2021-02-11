Berlinale'de yarışma bölümünde yer alan In the Aisles, hem eleştirmenlerden yüksek not aldı, hem de birçok ülke için dağıtım anlaşmalarını art arda imzaladı....

Adını ilk duyanlar için “Victoria” kulağa bir dönem filmiymiş gibi geliyor. İngiliz dönem dramalarından aşina olunan bu kadın ismi, bir Alman filminin adı olarak karşımıza çıkıyor. Hem de nasıl karşılaşma:...