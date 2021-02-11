Bu yıl 1-5 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenecek Berlinale’de farklı bölümlerdeki adaylar açıklandı. Ferit Karahan’ın Okul Traşı isimli filmi Panorama Bölümü’nde yer alacak. 19 yapımın 16’sının dünya premier’i olacağı bölümdeki filmler şu şekilde sıralanıyor.
Censor – Prano Bailey-Bond
Death Of A Virgin, And The Sin Of Not Living- George Peter Barbari
Bliss- Henrika Kull
Celts – Milica Tomović
Human Factors – Ronny Trocker
All Eyes Off Me – Hadas Ben Aroya
The World After Us – Louda Ben Salah-Cazanas
Night Raiders – Danis Goulet
Okul Traşı – Ferit Karahan
Souad – Ayten Amin
Ted K- Tony Stone
Theo And The Metamorphosis – Damien Odoul
Copilot- Anne Zohra Berrached
A Balance – Yujiro Harumoto
Panorama Belgesel Bölümü
Dirty Feathers – Carlos Alfonso Corral
Genderation – Monika Treut
Miguel’s War – Eliane Raheb
North By Current – Angelo Madsen Minax
The Last Forest – Luiz Bolognesi
Karşılaşmalar Bölümü
As I Want – Samaher Alqadi
Azor – Andreas Fontana
The Beta Test – Jim Cummings, PJ McCabe
Bloodsuckers – Julian Radlmaier
Social Hygiene – Denis Côté
The Girl and the Spider – Ramon Zürcher, Silvan Zürcher
District Terminal – Bardia Yadegari, Ehsan Mirhosseini
Moon, 66 Questions – Jacqueline Lentzou
We – Alice Diop
Rock Bottom Riser – Fern Silva
The Scary of Sixty-First – Dasha Nekrasova
Taste – Lê Bảo
Perspektif Alman Sineması
Instructions For Survival – Yana Ugrekhelidze
Jesus Egon Christ – David Vajda, Saša Vajda
Keep Moving – Salar Ghazi
The Seed – Mia Maariel Meyer
When A Farm Goes Aflame – Jide Tom Akinleminu
Wood And Water – Jonas Bak