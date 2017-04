Koreli aktör Yu Ji-tae sadece oyunculuğuyla değil, yönetmenliğiyle de anılmak isteyen bir isim. Ji-tae yeni filminde en sevdiği yönetmenlerden biriyle çalışma ve ondan bir şeyler öğrenme fırsatı bulacak.

Park Chan-wook’un Old Boy’unda kötü karakteri canlandıran usta oyuncu, Lars von Trier’in The House That Jack Built’in de de yer alacak. Danimarkalı yönetmen böylece filmlerinde ilk kez asyalı bir oyuncuya rol vermiş oldu. Ji-tae’nin filmdeki karakterinin başrol olmasa da senaryo akışında önemli bir yer tutan bir rol olduğu belintiliyor.

1970’lerden başlayıp bir seri katilin 12 yılını izleyeceğimiz filmde başrolde Matt Dillon, yan rollerde ise Uma Thurman, Bruno Ganz ve Riley Keough’u izleyeceğiz.