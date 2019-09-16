Thomas Perry’nin aynı adlı romanından uyarlanan Old Man, CIA’den emekli bir ajanın eski düşmanlarının ortaya çıkmasıyla yeniden göreve dönmesini anlatıyor. Başrollerini Jeff Bridges ve John Lithgow’un oynayacağı FX dizisinde Amy Brenneman da kadroya katıldı.

Brenneman, Private Practice, The Leftovers, NYPD Blue, Veep gibi dizilerdeki başrolleri, yan ve konuk oyunculuklarıyla uzun süredir dikkat çeken bir isim… Jon Steinberg ve Robert Levine dizinin senaryosunu yazarken, Warren Littlefield ana yapımcı olarak yer alacak…