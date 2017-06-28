Oliver Hirschbiegel: Trump, Henüz Hitler Gibi Değil

Downfall ile Hitler’in şu ana kadar en gerçekçi portrelerinden birini ortaya koyan Oliver Hirschbiegel, günümüzün siyasetini yorumladı.

“Hitler ve Trump’ı henüz kıyaslayamazsınız. Trump kendi insanlarını katleden bir diktatör değil henüz. Ama göreve geliş biçimleri konusunda paralellikler bulunuyor. Politik sisteme inanmayan ve elit kesim tarafından kandırıldıklarına inanan insanlar Trump’ın ve İngiltere’de de Teresa May’i iktidara taşıdı. Bu korkunç bir durum. Çünkü bu liderlerin kafası doğru ve yanlış, kazanmak ve kaybetmek olarak çalışıyor. Bu çocukça… Trump’ın ve May’in yaptıklarının medeni ve ileri toplumlarda yeri yok”

Oliver Hirschbiegel’in yarattığı ve şimdiye kadar birçok parodide kullanılan efsanevi sahnenin, Trump versiyonlarının da bulunduğunu söylemeye gerek yok sanırız.