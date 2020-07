1916 yılında Tokyo’da dünyaya gelen, 1930’ların başında Hollywood’a adım atıp ilk filmi Alibi Ike‘ta rol alan, klasik film Gone with the Wind‘la ünlenen, bu filmden yıllar sonra rol aldığı To Each His Own ve The Heiress‘le üç yılda iki Oscar kazanan, Hollywood’un altın çağının yıldız oyuncularından Olivia de Havilland Paris’teki evinde uyurken huzurlu bir şekilde vefat etti. 104 yaşında olan aktris kariyerine 49 film, pek çok dizi ve tiyatro oyunu sığdırdı. The Snake Pitt, My Cousin Rachel ve Errol Flynn‘li The Adventures of Robin Hood filmlerinde de rol alan aktris, 1988 yapımı TV filmi The Woman He Loved‘ta oynadıktan sonra kariyerine noktayı koyup emekliye ayrılmıştı.

Birbirinden farklı, iyi yazılmış, zorlayıcı rolleri kovalayan aktris, Warner Bros.’un sahibi Jack L. Warner‘la daha iyi roller için sıklıkla çatışmıştı. Çatışmıştı, zira Warner, …Robin Hood‘un başarısının ardından aktrise sıradan roller paslamıştı. Daha iyi yazılmış, kendisini zorlayacak, oyunculuğunu geliştirecek roller ararken ünlü yapımcı David O. Selznick‘in kendisini Gone with the Wind uyarlaması için istediğini öğrenince kitabı satın alıp okumuş ama pek çok meslektaşının aksine Scarlett’i değil, kuzen Melanie rolünü istemişti de Havilland. Ama bir sorun vardı; de Havilland’ın Warner’la anlaşması devam ediyordu. Jack’i ikna etmek için Jack’in eşinden yardım talep eden de Havilland çekimlere birkaç hafta kala Jack’i ikna edip filme dahil olmuştu.

1943’te Warner Bros.’u kontratı nedeniyle mahkemeye veren, uzun uğraşlar sonucu davayı kazanan ama davanın ardından Warner’ın girişimleriyle iki yıl boyunca işsiz kalan de Havilland 102 yaşındayken bile davalarla meşgul olmuştu. Hemen hatırlatalım; aktris birkaç yıl önce kendi hayatına da yer verilen FX dizisi Feud‘taki küfürler nedeniyle kanalı ve dizinin yaratıcısı Ryan Murphy‘i mahkemeye vermiş, davayı kazanamayınca başka bir eyalette başka bir dava açtırmıştı. Bu arada de Havilland’ın çocukluğundan beri kavgalı olduğu, hatta yıllar boyunca görüşmediği, kendisi gibi Oscarlı bir oyuncu olan kız kardeşi Joan Fontaine yedi yıl önce 15 Aralık 2013’te 96 yaşındayken vefat etmişti.