İlk kez kamera arkasına geçtiği Booksmart ile eleştirmenlerden çok iyi not alan Olivia Wilde, birçok yeni film teklifi aldı. Wilde kararını sportif bir öyküden yana vermiş gibi görünüyor.

Wilde’ın 1996’da ABD jimnastik takımını olimpiyat şampiyonluğuna taşıyan Keri Strug’un hayatını anlatacak bir film için anlaşmaya vardığı heberleri geldi. Landing On My Feet, A Diary Of Dreams” isimli otobiyografiden uyarlanacak film, Strug’ın özellikle çok zor sakatlıkları yenerek zirveye ulaşmasını anlatıyor. Wilde kitap ve film hakkında hayranlık dolu sözler sarf etti:

“Gerçek gücün nasıl göründüğünü gösteren bir öykü… Şans verilmeyen bir insanın, zor koşullarda büyüyen bir insanın kalbine ve hırsına bakmanızı sağlıyor. Çok dürüst bir kitap var elimde… Hem epik bir başarı hikayesi, hem de daha önce hiç görmediğiniz özelliklerde bir spor filmi”