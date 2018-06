Olivier Assayas usta aktris Juliette Binoche‘u Summer Hours, Sils Maria ve post prodüksiyonu devam eden komedi filmi Non Fiction‘da yönetmişti. Guillaume Canet‘nin de başrolde yer aldığı Non Fiction‘ı heyecanla beklerken ikiliden yeni bir haber geldi. Assayas birkaç yıldır planlama aşamasında olan sıradaki filmi Wasp Network‘te de aktrisle çalışmayı istiyor. Eğer çekim takvimleri uyuşursa aktrisi Assayas’ın bu filminde de izleyebiliriz. Daha önce açıklandığı üzere filmin başrollerini Pedro Pascal‘la Assayas’ın Carlos mini dizisinde rol alan Edgar Ramirez üstlenecekler. Film 90’larda geçip Kübalı ajanları merkeze koyacak. Binoche’un bu filmdeki rolü henüz açıklanmadı. Daha önceki haberde çekimlere bu yıl başlanacağı duyurulmuştu. Binoche bu filmden evvel Hirokazu Koreeda‘nın Fransız yapımı filmi The Truth About Catherine‘de rol alacak. Paris’te geçip bir editörle bir yazarın orta yaş krizlerine, endüstrinin değişimine, ailelerine odaklanan Non Fiction, Fransa’da 16 Ocak 2019’da vizyona girecek. Bu arada Non Fiction‘ın kamera arkasından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.