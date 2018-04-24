The Film Stage sitesi, Cold Water‘ın restore edilmesi ve Blu-Ray’inin çıkması şerefine bu filmin yönetmeni Olivier Assayas‘la bir röportaj yaptı. Röportajda yönetmenin sıradaki filmleri de soruldu. Assayas 2014’te Robert Pattinson, Robert De Niro ve Rachel Weisz’ın başrolünde suç filmi Idol’s Eye‘ı çekmeye niyetlenmiş ama çekimlerin ilk gününde finansman sorunu ortaya çıkınca proje rafa kaldırılmıştı. 2017’deyse projeyi Pattinson, Weisz ve Sylvester Stallone’nin başrollerinde çekmek istemiş ama daha sonra filmi gene rafa kaldırmak durumunda kalmıştı. Yönetmen filmi 2019’da çekebileceğini söyledi. “Idol’s Eye gerçekleşebilir. Aslında bu filmi bu yaz çekme teklifini aldım, teklifi aldığımda Wasp Network‘ü yazıyordum. Önce Wasp Network‘ü çekeceğim. Teklif hâlâ geçerli olursa 2019’da Idol’s Eye‘ı çekeceğim,” demiş. Tabii kadronun değişip değişmeyeceğini zaman gösterecek.

Assayas, Wasp‘ı bu yıl çekecek. Filmin çoğu bölümünün İspanyolca çekileceğini söyledi. 90’larda Miami’de geçecek bu film, Kübalı ajanlara (Küba Beşlisi) odaklanacak. Sıradaki filmi Non Fiction‘ı ise tamamlamak üzereymiş. Juliette Binoche ve Guillaume Canet’li bu filmin komedi türünde olduğunu, ama filmi yazarken komedi yapmayı planlamadığını ama sahneler kurguda biraraya geldiğinde ortaya komik bir filmin çıktığını belirtmiş yönetmen.

Assayas korsan hakkında duymaya alışkın olmadığımız cümleler kurmuş. Sitenin yazarı yönetmenin Cold Water filmini Pirate Bay sitesinden indirerek izlediğini belirtince yönetmen “Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle,” dedikten sonra korsanla hiçbir sorununun olmadığını da belirtmiş. Hatta filmlerine erişmekte zorlananlar için korsancıların efor sarf edip bu filmlerin korsan kopyalarını çıkarmaları yönetmeni onurlandırıyor. Tek endişesiyse izleyicilerin bu platformlardan filmlerin kötü kopyalarına ulaşmaları. Assayas bu yüzden eski filmi Cold Water‘ı restore ettirmiş, “böylelikle izleyiciler filmi Pirate Bay’den daha iyi bir kopyayla izleyebilecekler,” diyor. Bu konuyu, “Çin sokaklarında dolaşırken filmlerimin korsan kopyalarını görünce çok mutlu oluyorum. ‘Vay be! Filmlerim için uğraşıp kapak hazırlıyorlar, sonra bunları poşetliyorlar ve filmlerimi izleme şansı olmayanlara satıyorlar,” cümleleriyle bitirmiş. Dediğim gibi duymaya alışkın olmadığımız cümleler bunlar.