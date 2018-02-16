Geçtiğimiz sezon Serkan Dağlı’nın yazıp yönettiği ve başrolünü de Anıl Çelik’le paylaştığı “Hey Mexico”, sezonun en beğenilen komedi oyunlarından biri olmuştu ve Anıl Çelik’e birçok ödül getirmişti. Çelik ve Dağlı, tiyatrodaki bu başarılarını sinemaya taşımaya karar verdiler. Çekim süreci tamamlanmak üzere olan yönetmenliğini Neslihan Yıldız’ın üstlendiği “Ölü Yatırım” isimli sinema filminde de birlikte kamera karşısına geçtiler.

Film, mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden ve bir haritayla beklemedikleri anda hayatları değişen iki kardeşin hikayesini konu ediniyor. Hazırlıklarına yaklaşık 3 ay önce başlanan filmde Nursel Köse, Köksal Engür, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Ekin Mert Daymaz, Alican Yetkin, Seyithan Özdemir, Serkan Ercan ve Simin Bıçakçıoğlu rol alıyor.