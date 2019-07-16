Ülkemizde son olarak Çiftlikbank dolandırıcılığıyla yaşadığımız Ponzi Scheme olarak adlandırılan dolandırıcılık olaylarının orijinalleri genelde Amerika’da yaşanıyor. Showtime’da yayınlanacak On Becoming a God in Central Florida, benzer bir dolandırıcılık öyküsünü anlatacak.

Robert Funke ve Matt Lutsky’nin yürütücü yapımcı olarak yer aldığı dizinin arkasında George Clooney ve Grant Heslov var.

Kirsten Dunst’ın dolandırıdığını anlayınca bu sefer kendisinin piramitte yükselerek para kazanmaya çalışan Krystal Stubbs isimli bir kadını oynadığı mini dizinin oyuncu kadrosunda Théodore Pellerin, Ted Levine, Mel Rodriguez, Beth Ditto, Usman Ally, Julie Benz ve Melissa De Sous var.

Dizinin ilk bölümü 25 Ağustos’ta ekranda olacak.