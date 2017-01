Şu sıralar The Killing of a Sacred Deer filminin post prodüksiyonuyla meşgul olan Yorgos Lanthimos kariyerinde ilk kez bir dizi çekecek. Lanthimos, George Clooney’nin yapımcılığını üstlendiği On Becoming a God in Central Florida adlı diziyi çekmeyi kabul etti. Yönetmenin dizinin sadece pilot bölümünü mü çekeceği, yoksa daha fazla sayıda bölümden mi sorumlu olacağı şimdilik bilinmiyor. AMC kanalı için çekilecek kara komedi türündeki dizinin başrolünü Kirsten Dunst üstlenecek. Dizi, Orlando’da bir su parkında çalışan, dul Krystal Gill’in 90’larda Amerikan rüyasını gerçekleştirme çabalarını, bir tarikata dahil olmasından sonra hayatının değişmesini anlatacak. Çekimlere ne zaman başlanacağı bilinmiyor. Dunst ilkbaharda ilk filmi Bell Jar‘ın çekimlerine başlayacak. Yüksek ihtimalle filmini tamamladıktan sonra dizinin çekimlerine başlayacak.