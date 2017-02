Natalie Portman’ın uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan filmi On the Basis of Sex‘e aranan yönetmen bu hafta bulundu. Shameless, The Leftovers, Luck gibi pek çok dizinin yönetmenleri arasında yer alan, ’87’den beri yönetmenlik yapan Mimi Leder, Portman’ın başrolünü ve yapımcılığını üstleneceği filmi yönetme teklifini kabul etti. Jackie‘deki Jackie Kennedy performansıyla ödülleri toplayıp en son Oscar’a da aday olan Portman bu filmde Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ilk Yahudi kadın hâkimi Ruth Bader Ginsburg’u oynayacak. 20 yıldan fazla bir süre avukatlık yapan, daha sonra Bill Clinton tarafından atanan Ginsburg iki kez kanseri atlatmış, 81 yaşında olmasına rağmen hâlen işine devam etmektedir. Amerikan adalet sisteminin değişen ve değişemeyen yönlerine Ginsburg üzerinden odaklanacak filmi Ginsburg’un yeğeni Daniel Stiepelman kaleme aldı. Çekimlere ne zaman başlanacağı açıklanmadı. Portman bu yıl We Are All Completely Beside Ourselves mini dizisinde rol alacak.