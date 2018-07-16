Amerikan Film Akademisi’nin değişen yapısı, kadınların, azınlıkların, genç sinemacıların önündeki görünmeyen ayrımcı engellerin kaldırılması, ödüllerin yapısını da değiştirdi. On The Basis of Sex, bu değişimin tetiklediği yeni bir film…

Ruth Bader Ginsburg, 1933’te başlayan ve hala hukuk dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olarak sürdürdüğü yaşamında hep mücadele eden bir isim oldu. Onu Amerikan Yüksek Mahkeme üyeliğine taşıyan hukuk yaşamında özellikle cinsiyet eşitliği davalarındaki önceliği ve literatüre geçen başarıları etkili oldu.

Ginsburg’un gerçek yaşam öyküsü, Hollywood için, özellikle akademi ödüllerindeki iklim değişmişken, biçilmiş kaftan gibi duruyordu. The Peacemaker gibi önemli filmlerle tanıdığımız ancak uzun süredir TV ile uğraşan Mimi Leder’a, Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor, Stephen Root, Cailee Spaeny ve Justin Theroux’yu teslim eden yapımcılar ödüllerin yolunu gözlemeye başladılar. Ruth Bader Ginsburg’un da senaryoya onay verdiği ve hatta küçük bir rolde görüneceği konuşuluyor.

Film tam oscar sezorunun son günlerinde, 25 Aralık’ta gösterime girecek.