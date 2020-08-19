Sofia Coppola, Bill Murray ve Rashida Jones’a başrolleri verdiği On the Rocks isimli filmde sıcak bir öykü anlatacak gibi görünüyor. Fragmanda dikkatimizi çeken noktaları derledik.

– Film, Bill Murray ve Rashida Jones’un karakterlerinin diyalogları üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Coppola, baba-kız öyküsü anlatırken iki çok iyi oyuncuyla çalışmanın rahatlığını yaşamış büyük bir olasılıkla… İki oyuncu da hem komedide, hem dramada çok iyi performanslar sergileyen isimler… Rashida Jones, biraz az takdir edilen bir oyuncu ama o da hak ettiği övgüleri bu filmle toplayacaktır.

– Filmin senaryosu Sofia Coppola tarafından yazılmış. Filmin ne kadar otobiyografik olduğu ve ne kadar babası Francis Ford Coppola’dan izler taşıdığı da çok konuşulacaktır.

– Coppola, filmle ilgili “Biraz daha hafif ve herkese oyun alanı açabilecek bir film yapmak istedim. Kalpten ve samimi bir film çekmeye çalıştık” cümlelerini kullanmış. Fragmandan bile o sıcaklığın yansıdığını hissedebiliyorsunuz.

Filmin ekim ayında Apple+TV’de ve sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.